O estado da Saúde na Região configura “um autêntico tratado de incompetência do Governo Regional” e uma “incapacidade gritante de planear e dar respostas num somatório de erros sem fim”. A reacção é de Paulo Cafôfo, candidato do PS à presidente do Governo Regional.

A notícia em manchete na edição de ontem no DIÁRIO dava conta das obras urgentes adiadas: Bloco Operatório Central e...