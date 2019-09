Com a formação do novo Governo Regional pela maioria PSD/CDS, o grupo parlamentar eleito do PS-M vai reunir hoje, pela primeira vez, na sede do partido, para iniciar a organização do novo ciclo político e da legislatura.

Os mais de 51 mil votos e os 19 deputados eleitos dão ao PS confiança para o trabalho a realizar, estando convicto da “debilidade do acordo entre os partidos de...