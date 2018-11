Não foi à toa que coube a Paulo Cafôfo e não a Emanuel Câmara fechar a Convenção Autárquica que decorreu em Santa Cruz. Os socialistas continuam, sempre que podem, a apontar todos os holofotes ao rosto que aparecerá nos cartazes às Eleições Regionais. Cafôfo não terá desiludido as hostes puxando dos galões, ora criticando “o populismo” que tem sido as políticas do actual governo...