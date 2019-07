Paulo Cafôfo, candidato do PS-M às eleições regionais, recorreu à sua página de Facebook para, no Dia da Região e das Comunidades Madeirenses, lançar uma farpa ao Governo Regional: “a Autonomia é demasiado importante para ser uma arma de arremesso político”, lembrando ainda que ao contrário do que pensa o executivo de Miguel Albuquerque, a Região não depende da “caridade” de Lisboa...