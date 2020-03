Paulo Cafôfo já tem na cabeça quem será o seu secretário-geral. Já tem, mas reserva este ‘trunfo’ para as vésperas das internas. No entanto, o DIÁRIO sabe que há dois nomes que ganham vantagem dentro de um lote de socialistas: Duarte Caldeira e Gonçalo Aguiar. Outra figura que pode entrar nas contas, mas com menos probabilidade, é Victor Freitas.

Comecemos por Duarte Caldeira. É...