Cafôfo apresenta candidatura domingo nos jardins do Lido

A apresentação pública da candidatura de Paulo Cafôfo já tem data marcada. O DIÁRIO sabe que ocorre no próximo domingo, às 18 horas, nos jardins do Lido, devendo contar com a presença dos seus colaboradores directos, militantes socialistas e apoiantes sem qualquer ligação ao PS.

Antes, Paulo Cafôfo irá falar pela primeira vez sobre a sua saída definitiva da Câmara do Funchal, o que...