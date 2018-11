Café do Teatro traz Caroliina do êxito mundial ‘Mafiosa’

E aí está. Depois de semanas de suspense, com ‘teasers’ nas redes sociais, eis que o Grupo do Café do Teatro revela o nome do artista de topo mundial, neste caso, uma cantora, que vem à Madeira para um espectáculo único na noite de 15 de Dezembro, integrado na programação de Natal do bar funchalense que, este ano, foi profundamente remodelado e surgiu com uma nova imagem e filosofia...