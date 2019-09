Cães envenenados em Gaula de Cima

Pelo menos quatro cães foram mortos por envenenamento, na última semana, em Gaula de Cima, no concelho de Santa Cruz. O caso, que já é do conhecimento da Polícia de Segurança Pública, está a deixar a população revoltada e já levou alguns moradores a ponderar colocar as casas à venda.

Na manhã de segunda-feira, Cátia Fernandes encontrou o seu golden retriever inanimado no quintal...