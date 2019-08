Os cães que recentemente mataram vários animais de criação no Faial voltaram a atacar. Desta vez, mataram dezoito galinhas e ainda quatro ovelhas e dois cabritos.

Segundo um dos lesados, as galinhas encontravam-se num galinheiro bem vedado, na zona do Guindaste, quando, durante a noite, os cães romperam a vedação e “não deixaram uma que fosse viva”. Já as ovelhas e os cabritos estavam...