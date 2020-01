Uma matilha formada por três cães estará a ameaçar um rebanho, no Caminho do Cabeço de Cima, no sítio da Madeira da Igreja, em Machico.

De acordo com João Cabral, proprietário das ovelhas, os animais andam soltos na via pública, aproximando-se dos carros, dos caminhantes e também do rebanho, que fica recolhido num abrigo existente numa encosta.

O caso mais recente aconteceu na passada...