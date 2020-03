Dois cães bebés foram colocados dentro de um saco de supermercado e abandonados numa casa situada na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal.

Duas pessoas que circulavam naquela rua aperceberam-se do sucedido e tocaram à campainha da casa, mas, como ninguém abriu a porta e estava um cão de grande porte na habitação, através do portão retiraram os bebés do saco.

“Vimos um saco do supermercado...