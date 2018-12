‘Caderno de Campo’ foca arte de embutir

É já na próxima terça-feira, pelas 18 horas, no Museu Etnográfico da Madeira (MEM) que será lançado o segundo número da colecção editorial ‘Cadernos de Campo’ da responsabilidade daquela instituição. A iniciativa contará com a presença da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Depois de, no ano passado, ter sido lançado o ‘caderno’ dedicado aos ‘Artefactos em cana...