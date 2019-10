Quatro dos seis arguidos que constituíam uma rede que foi apanhada a traficar haxixe no final do ano passado foram condenados, na última quarta-feira, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), a penas efectivas de prisão. “Não são suspensas as penas [porque] são 12 quilos de haxixe”, declarou o presidente do colectivo de juízes, Filipe Câmara, na leitura do acórdão.