Cadáver encontrado em vereda no Caniço

Confirmaram-se as suspeitas da existência de um cadáver no fundo de uma falésia, na zona dos Reis Magos, no Caniço. O óbito de um homem com cerca de 50 anos, que terá sido vítima de doença súbita, foi confirmado, ontem à tarde, pelas autoridades competentes.

O alerta para a presença de um cadáver, na vereda que dá acesso à praia do Portinho, na zona dos Reis Magos, surgiu por volta...