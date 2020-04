Era uma situação que já se arrastava há algum tempo e que poderá chegar aos tribunais. O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS), em defesa de 30 elementos da corporação de Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), anunciou em comunicado que “não resta outra opção” senão “a de avançar com uma acção judicial contra o Município do Funchal”, isto porque no entender deste sindicato...