“Cada empresa que sai do CINM é como se queimássemos notas”

No cargo há dois meses, o novo presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), Paulo Prada, desmistifica a ideia de que os benefícios fiscais no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) é dar dinheiro dos contribuintes. Aborda o “natural” procedimento de investigação da Comissão Europeia e mostra, em números, o quão indispensável é o CINM e o que ganha a SDM com a concessão que fará 40 anos em 2027.

O que tem feito? Como tem sido o seu dia-a-dia? Quando fui convidado pelo Dr. Dionísio Pestana e pelo Dr. Francisco Costa e tomei a decisão, não foi um acto temerário. Estava absolutamente ciente daquilo que iria encontrar, sobretudo da envolvente externa e das dificuldades exógenas, mas sabendo que estaria acompanhado na Administração por pessoas que conhecia há muitos anos e altamente competentes, e de um corpo de colaboradores muitos deles há 30 anos nesta casa, competentes, profissionais, com uma disponibilidade total e uma capacidade de resiliência notável. Sabia que não estava sozinho nesta tarefa, que é enorme. Ao fim destes dois meses não estou nada arrependido da decisão, antes pelo contrário. Já fizemos imensas coisas, algumas pequenas vitórias aqui e ali. Estou absolutamente concentrado neste objectivo.

O dia rende-me enormemente, pois entro muito cedo, trabalho até tarde, pese embora a produtividade, a rendibilidade e a eficiência não se medir pelas horas dedicadas. Ainda que o facto de não ter conta nas redes sociais, não saia para tomar café, nem para fumar cigarro, o dia seja mesmo muito rentável. Por conseguinte, durante o dia tento me desdobrar pelos sítios onde tenho responsabilidades, ainda que mesmo não podendo estar aqui durante dois ou três dias não implique que deixe de trabalhar para a SDM. Nada nestes dois meses deixaram e jamais deixarão de ser feitos pelo facto de não ter disponibilidade total. E dou um exemplo, nos primeiro 30 dias, em finais de Abril, já tinha falado pessoalmente e em privado com cada um dos 30 colaboradores da SDM, pese embora o período da Páscoa. E mais, para quem continua a medir os tempos, a actual Comissão Executiva da SDM têm quatro pessoas, três a tempo inteiro e eu a tempo parcial. Na anterior, eram três, duas das quais a tempo inteiro. Até por aí se nota que não há qualquer problema, mesmo para quem tenha questionado o facto de não estar a tempo inteiro.

Obviamente que tendo entrado para substituir um líder histórico desse projecto, que esteve desde o início e durante 32 anos no cargo, como tem sido lidar com essa herança? Falo muito com o Dr. Francisco Costa. Seria uma estupidez – permita-me o coloquialismo – se não falasse com ele, tanto porque é accionista e foi meu antecessor durante mais de 30 anos. Ele é o pai da SDM e um dos criadores do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), acumulando um acervo de conhecimento da qual eu gostaria de continuar a me aconselhar. Deixou-nos uma empresa com a sua visão, com a sua eficiência discreta, o seu know-how, o seu conhecimento, a sua ponderação, uma empresa lucrativa, uma casa arrumada que nos cumpre prosseguir. É um legado tremendo que esperemos, neste mandato de dois anos e que, ao fim e ao cabo, penso que é o sentimento dos restantes colegas do Conselho de Administração, possamos corresponder às expectativas e confiança que depositaram em nós.

Chegou num momento – mais um – crucial para o CINM e para a própria SDM, que tem a ver com o procedimento aberto pela Comissão Europeia. Como encara este desafio? Duas ou três questões prévias. A SDM tem por actividade e no âmbito do contrato de concessão assinado em 30 de Março de 2017, tal como no anterior de 1987, a exploração, administração e promoção do CINM, bem como a criação e manutenção de infraestruturas na Zona Franca Industrial. Tudo o que é licenciamento e fiscalização das actividades exercidas no âmbito do CINM compete às autoridades públicas locais, regionais e nacionais. Segundo ponto, a SDM não é interlocutora na União Europeia, mas sim o Governo da República e o Governo Regional. Nós tentamos na medida das nossas possibilidades e que nos solicitam dar um contributo, uma vez que temos um manancial de informação e comunicação que, julgamos, se traduz num valor acrescentado para quem está a negociar. Dito isto, temos que encarar isto com toda a normalidade.

Na realidade este foi um procedimento aberto há mais tempo, ex offício, portanto ainda não dentro do âmbito do artigo 108 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, mas de uma forma muito informal, em Janeiro de 2016. Houve imensa troca de correspondência entre os três interlocutores e só em Julho de 2018 é que foi aberto procedimento de investigação que, também convém notar, foi relativo apenas às empresas que foram licenciadas durante o III Regime, entre 1 de janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013. Mas há que desdramatizar, porque o referido artigo 108 diz que a Comissão Europeia é obrigada a fazer o exame permanente dos regimes de auxílios existentes em cada Estado. E o CINM tem sido sucessivamente fiscalizado, os regimes têm sido sucessivamente aprovados pela CE e esta está a fazer mais uma fiscalização, pelo que no dia 15 de Março de 2019 publicou no Jornal Oficial das Comunidades Europeias um convite para os contra-interessados apresentarem as suas observações. Tanto quanto sei houve centenas de entidades, pessoas individuais, pessoas colectivas, associações empresariais, que o fizeram. Agora compete á Omissão notificar o Estado português dessas observações para que no prazo de 30 dias replicar ou não.

Tendo em conta estas datas há algum prazo para uma conclusão? Após a resposta do Estado, a Comissão tem mais tempo para tomar essa decisão, provavelmente antes continuará a haver negociações entre as duas partes. Não sabemos quando, mas havendo já uma decisão preliminar, da parte da SDM apenas prendemos que haja uma resposta tão célere quanto possível, no sentido de acabar com esta incerteza e alguma insegurança. As palavras-chave nos centros internacionais de negócios são segurança e estabilidade. Nós temos pugnado por manter a estabilidade, daí que pretendemos uma decisão rápida para que o IV Regime possa continuar a atrair, como estava, inúmeras entidades de investimento externo para a Madeira e, depois, consigamos prosseguir no âmbito do novo regime.

Mas esperam consequências, seja por encerrar o procedimento sem mais questões ou eventual pedido de reembolso do que beneficiaram algumas empresas? E, nesse sentido, pode prejudicar o futuro do CINM? Mais do que isso, espero uma decisão célere. Mas é preciso notar que o que está eventualmente em causa são algumas empresas dos Serviços Internacionais do CINM, e não o Shipping (Registo de Navios ou MAR) ou a Zona Franca do Caniçal. No MAR tínhamos 622 navios no final de 2018 e nos primeiros três meses de 2018 já temos mais 21 registos. No Caniçal tínhamos 47 empresas instaladas. A 31 de Dezembro de 2018 tínhamos 1.569 empresas dos Serviços Internacionais, entre as quais algumas poderão estar em causa com este procedimento de investigação, uma vez que nem todas são do III Regime. Se a decisão da CE for no sentido de que há algumas empresas que, eventualmente, possam ter violado a disposição dos auxílios de Estado, essas empresas farão o seu caminho e poderão aceitar a decisão, não contestar, pagar o que tiverem de pagar, mas porque estamos no Estado de Direito democrático, podem perfeitamente recorrer e apelar para os tribunais que entenderem. Não podemos fazer um drama daí, nem sei se a decisão irá por aí, mas reforço, gostaríamos que fosse célere para que tenhamos um IV Regime como estava, atraente, pujante, capaz de atrair investimento externo.

Mas já sentem a diminuição de novas empresas ou até a saída de alguma do CINM? Até final de 2018 tínhamos 2.238 entidades licenciadas para operar no CINM, o que significa que mesmo não sendo tão público, mas já o procedimento decorria de forma informal, e conseguimos ainda assim face a 2017 de 2 a 3% no geral, com mais 6% nos navios, mais 2% nos serviços internacionais e estável na zona industrial. No início deste ano notamos um crescimento acima da que tínhamos projectado. Em Abril esse crescimento afrouxou, mas estamos sensivelmente iguais ao mesmo período do ano passado. O número de empresas que entraram foram 75, igual ao número de empresas que saíram nos serviços internacionais, enquanto no shipping, como referido entraram mais 21 navios, estamos claramente acima dos 15 milhões de toneladas de arqueação bruta e na zona franca não entrou nem saiu nenhuma empresa.

Olhando para outros centros europeus, podemos notar alguma diferença de tratamento, alguma desconfiança que afecte mais o CINM, provavelmente não da CE mas sim a nível nacional, quiçá regional? Folgo em saber que nesta recente campanha para as Europeias, todos os candidatos foram unânimes na defesa do CINM, uns de forma mais forte, outros não tão firmes, mas é um tema absolutamente consensualizado na Madeira. A nível nacional, se calhar alguma mea culpa que temos de fazer na SDM, embora tentemos passar a nossa mensagem através de sessões de formação, workshops, esclarecimentos, seminários, junto das universidades, para o público em geral, numa tentativa de desmistificar o muito que é dito, por ignorância e má-fé. O facto é que há uma mensagem de deturpação, muitas vezes por desonestidade intelectual e que tem de ser permanentemente combatido. Desde logo, tudo o que envolve o CINM é muito técnico e complexo, o que leva a que muitas pessoas perorem e divaguem em soundbites, do que se ouve por aí e dão azo a uma cacofonia absolutamente desfasada da realidade. Por exemplo, quando se diz que empresa X recebeu 20 milhões de euros de benefícios fiscais no CINM. Mas isso tem que ser complementado, bem sei que é difícil rebater este soundbite. É que esta empresa que beneficiou de 20 milhões pagou cinco milhões de euros em impostos, mas jamais viria para a Madeira se não fosse o CINM com todas as suas vantagens associadas.

Portanto, não foi o contribuinte português, nem se retirou aos contribuintes através de despesa pública, não houve qualquer custo fiscal ou se retirou qualquer euro dos bolsos de qualquer português ou madeirense, porque na verdade o que se conseguiu foi angariar foram os 5 milhões que, de outra forma, não viriam. Essa é a grande verdade, pois são milhões que dão muito jeito ao Orçamento regional. Este é um preconceito que temos de combater, que não pode fazer escola junto dos contribuintes. Não se está a dar rigorosamente nada, não há despesa fiscal porque essas empresas não viriam se não tivessem esse benefício de pagar menos. E depois, aqui vem a falsa moralidade, não se preocupam que ao estar a dizer isso, ao fim e ao cabo, cada empresa que sai daqui é como se estivéssemos a queimar notas. E depois ninguém se preocupa que essas empresas vão para o Chipre, Luxemburgo ou Holanda, países ricos em que, porventura, aquilo que aqui conseguimos no CINM, esse dinheiro lá representa muito menos e aqui dá-nos um bom jeito. Ainda alguns vão ter de explicar porque põem em causa o CINM e não põem esses regimes.

Há um caso em particular, a ainda eurodeputada Ana Gomes... Numa carta dela datada de 28 de Março deste ano, endereçada, na sua soberba, aos comissários europeus Margrethe Vestager, Vera Jourová e Pierre Moscovici, e ao Primeiro-ministro de Portugal, ao Ministro das Finanças e ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais - só faltava ter sido enviada ao Presidente da Comissão Europeia e ao Presidente da República - que me disseram ser um arrazoado de falsidades e um chorrilho de asneiras. Só digo que a eurodeputada diz duas mentiras que convém serem denunciadas e desmontadas. Quando diz que há uma petrolífera italiana, sem qualquer actividade na Madeira, é a entidade que mais benefícios fiscais obteve. Essa empresa que conheço bem, pois estava numa consultora em 1993 e que nos bateram à porta, é uma sociedade formada na Madeira há 25 anos, tem escritórios no Caniçal onde investiu cerca de 3 milhões de euros em instalações modelares, tem lá cerca de 110 funcionários altamente qualificados, 98% dos mesmos portugueses madeirenses, que tratam de tudo o que é procuração, gestão de frotas, manutenção, gestão de pessoal que tem diversos navios e diversas plataformas petrolíferas, um dos quais registados no MAR, além de ter mais de 500 pessoas a bordo. Convinha que a senhora deputada fosse à Zona Franca no Caniçal visitar essa empresa, ver com os seus olhos as pessoas que lá trabalham e o que lá fazem.

Seria útil convidar a eurodeputada a visitar a Madeira? Seria. Mas se ela não quer vir à Madeira, porque não gosta ou outra razão qualquer, recomendo que ela vá aos estaleiros da Lisnave, onde na semana passada estive com o CEO dessa empresa, onde estão a reparar um navio e em que me foi dito que, nos últimos anos, gastaram nessa empresa portuguesa, em serviços de manutenção, mais de 20 milhões de euros. Por conseguinte, esta empresa madeirense com actividade na Madeira é o principal cliente português dos estaleiros navais da Lisnave. Mas, continuando, a outra mentira é que a Autoridade Tributária nacional abdica do exercício de competências essenciais ao controle fiscal na região Autónoma da Madeira e no CINM em especial, acrescentando na sua demagogia que a AT abdicar de controlar a Madeira é anunciar ao mundo que a zona franca anda em roda livre. Ora, porque a Madeira tem autonomia fiscal, tem uma Autoridade tributária regional que tem competências de fiscalização sobre os factos que geram impostos que são arrecadados na Região.

Dizer o que ela disse, passa um atestado de menoridade, de incompetência, de ineptidão a todos os funcionários da AT da Madeira. Mas mais, relativamente à referida petrolífera esta é fiscalizada pela Unidade dos Grandes Contribuintes que está em Lisboa. Não há aqui qualquer abdicação de controlar a Madeira, pois as empresas no CINM são controladas exactamente da mesma forma que qualquer outra. Se ela não apresentar queixa na Procuradoria-Geral da República contra aquilo que estou a afirmar, não a queixa não for procedente e eu devidamente acusado, provar-se-á que ela está a mentir. E pese embora tudo o que ela diz, os madeirenses gostariam de acolhê-la, somos um povo hospitaleiro. Mas se não quiser ir ali ao Caniçal, pode ir a Setúbal e tente perceber como é que esta empresa funciona, como os serviços foram fornecidos e quem os presta, a ver se é uma realidade virtual como ela diz.

Ainda assim reconhece que houve casos no passado e poderão continuar a haver situações que levam a que haja quem fique com um é atrás em relação ao CINM? O CINM não é nenhuma offshore. Quando nasceu, o objectivo foi exactamente romper com os offshores ou paraísos fiscais de primeira geração, onde havia alguma desregulamentação e alguma facilitação de operações. Não, o CINM foi construído com base no ordenamento português e, depois, entrou no ordenamento comunitário. Tem vindo a ser sucessivamente discutido, autorizado e prorrogado pela União Europeia. Portanto, a regulamentação das sociedades que aqui estão é exactamente igual às de qualquer outro lado no país, estão sujeitas à AT, à fiscalização, auditorias, ao Banco de Portugal. Tecnicamente o CINM não é um paraíso fiscal. Aqui sempre houve rigor e transparência. Tanto assim que as autoridades internacionais que se debruçaram sobre o CINM sempre deram a chancela de transparente ao que se passa aqui. O Grupo de Acção Financeira, no âmbito do G7, analisou há pouco tempo as situações de branqueamento de capitais não encontrou uma na Madeira e disse isso no seu relatório. A lista da OCDE que, com alguma regularidade, é actualizada e publicada referente a paraísos fiscais, nunca lá colocou a Madeira. Mais recentemente, o Grupo de Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas da EU, que tentam perceber quais as operações de offshores, nunca jamais identificaram a Madeira. Ou seja, só por desconhecimento ou má-fé é que a Madeira pode ser catalogada como paraíso fiscal.

Um rótulo que será difícil de combater... Mas temos de lutar. Porque os madeirenses jamais perdoarão. Parece que nos querem ver a pedir esmola. E temos de lutar contra esses preconceitos, que não são verdade. Sei que é difícil lutar contra esta cacofonia, mas não é verdade. Venham cá ver, nós convidamos a virem cá ver o que se passa. Não estou a dizer que não há uma ou outra situação de abuso, Isso haverá no CINM como haverá aqui na Rua da Carreira, em Lisboa, no Porto, em qualquer lado. Haverá, fiscalize-se e puna-se de forma adequada. Aqui temos regras, nada é facilitado e a própria EU disse, em 013, que o regime tal como foi concebido, contribuía efectivamente para o desenvolvimento regional e a diversificação da estrutura económica da Madeira. E a Zona Franca da Madeira, o actual CINM, foi criado em 1982, tal como a Zona Franca de Santa Maria, nos Açores, com o objectivo de atrair o investimento e de contribuir para a diversificação, a modernização e a internacionalização da sua economia, que por força da sua localização ultraperiférica e da sua exiguidade territorial, tem diversos handicaps e esta é uma forma de tentar compensar. E ainda hoje, antes do advento da União Europeia em Portugal, os sucessivos regimes foram e têm sido constantemente discutidos e aprovados. O CINM é o instrumento que é referido no Tratado de Funcionamento da UE que tem permitido à Madeira um crescimento inteligente, inclusivo, sustentado e que, de outra forma, não seria conseguido.

Durante as últimas décadas o saldo da balança comercial da Madeira foi pesadamente negativo, muito por força da importação de matéria-prima para o desenvolvimento infraestrutural. Neste momento, tem havido alguma alteração e o saldo até é positivo e muito fruto do contributo das empresas do CINM. Isso é um facto comprovável? É, mas necessita ser referido que as actuais 47 empresas da zona franca do Caniçal, por exemplo, apenas cinco deslocalizaram-se de outras zonas da Madeira. Há quem diga que foram quase todas, mas é mais um mito que se cria e que não corresponde à verdade e cai de forma estrondosa. Representam apenas 10%, mas ainda que com o propósito do ordenamento do território foi uma boa mudança, representando 19% dos 230 milhões de investimento das empresas na ZFI do Caniçal. Sendo um parque empresarial com benefícios fiscais de 5% sobre os lucros e em determinadas situações pagam 2,5%, beneficiam sobretudo da vantagem de terem um porto comercial a cinco minutos do aeroporto e co ligação à principal rede viária da ilha. A localização privilegiada, infelizmente não beneficia um determinado tipo de indústrias, cujo custo de transporte não compensa. Daí não ter dado o salto que todos desejaríamos, mas está aberto a empresas da Madeira, do continente e estrangeiras.

Temos alguns pedidos em curso que, espero, se concretizem, pois julgo que o preço que praticamos é bastante razoável. Começou por ser 13,5 dólares/ano por metro quadrado, com o avento do Euro passou-se para 13,5 euros e agora até está a 12,5 euros, menos 7%, inclusive permitindo pagar por escalões e de forma faseada ao longo do ano. Tem todas as potencialidades para atrair empresas, ainda que saibamos que a localização geográfica será sempre um handicap. Mas tem contribuído para o tal equilíbrio da balança comercial, porque efectivamente tem quase cinco dezenas de empresas de valor acrescentado, com muita produção, exportação, com venda para o mercado local. É um parque empresarial que tem feito o seu percurso e que continuaremos a trabalhar para expandir.

Sendo certo que na própria Região há muitos críticos, inclusive no parlamento regional é colocada em causa a concessão por ajuste directo. Como vê essas críticas? É preciso referir que a questão da concessão do CINM à SDM por 10 anos por ajuste directo é algo completamente distinto do procedimento de investigação promovido pela CE. Convém não misturar. A SDM nasceu em 1982 por um grupo anglo-americano e apenas em 1987 que um grupo de portugueses, madeirenses que na altura acreditaram e apostaram, porque mais ninguém se chegou à frente, e compraram a participação estrangeira. Foi-lhe concedida a concessão do CINM por 30 anos que terminou em 2017. Mas em Setembro de 2014, a SDM e face aos resultados obtidos, alguns mensuráveis como é o número de empregos criados, o PIB, as receitas fiscais, entendeu enviar uma carta ao Governo Regional no sentido de accionar a cláusula de renovação por períodos de cinco anos automaticamente, conforme o contrato de concessão que terminaria. O Governo anterior discutiu com a SDM sobre o tema, mas foi com o actual Governo Regional que foi tomada uma decisão, a de não renovação, mas sim a de dar uma nova concessão. A 30 de Março de 2017 foram feitos dois contratos, um de revogação e outra da nova concessão, que tem um prazo diferente de 10 anos, as taxas que são a contrapartida da Região passaram de 10 para 15% e, também, a participação societária que era de 75% para os privados e 25% para a Região, passou para 51,1% para os privados e 48,9% para o público.

Se a Região entendeu por bem dar essa concessão por ajuste directo é porque, de alguma forma, estava satisfeita com os objectivos atingidos pela SDM ao longo destes anos, em termos de credibilidade e da estabilidade do regime, por exemplo. Pode-se questionar o modelo de gestão, mas a verdade é que esta nova concessão foi altamente benéfica para a Região. Embora do que foi pago no regime anterior ao longo dos anos 1987 a 2017, apesar de ter apenas 25%, a Região recebeu entre dividendos, taxas e investimentos feitos pela SDM, a preços correntes, um total de 66 milhões de euros. Sabe quanto a Região investiu na SDM em 1987? Menos de um milhão de euros. Significa que a Região, ao fim da primeira concessão multiplicou por 70 o investimento inicial. Há alguma parceria público-privada que tenha dado 70 vezes de lucro ao Estado ou à Região? Não me parece. Mais, no Grupo Pestana não somos naïfs, temos um low profile mas compreendemos que há ali alguns apetites relativamente à concessão. Em 1987 o Grupo Pestana foi o único que se chegou à frente com o Dr. Francisco Costa e apostou. Ao Grupo Pestana dá imenso prazer que ao longo destes anos, nos seus 47 anos, 16 hotéis na Madeira, cinco estabelecimentos de vacation club, cerca de 25% das camas hoteleiras da Região, tem quase dois mil colaboradores, tem interesses na Empresa de Cervejas da Madeira, no Casino da Madeira, empreendimentos imobiliários e por esse mundo fora.

A Região diz muito ao Grupo, mas aquilo que nos dá mais gozo não são os proventos financeiros que retiramos do CINM, mas ter contribuído, liderando esta sociedade, que permitiu a modernização, internacionalização e todo este desenvolvimento na Madeira, permitindo um crescimento inclusivo, inteligente e sustentado, permitiu criar três mil postos de trabalho altamente qualificados, que o turismo crescesse pela via dos negócios, o investimento externo e um aporte em know-how a uma série de carreiras que, de outra forma, não existiriam cá. O maior gozo que nos dá foi termos feito parte do percurso desta história de sucesso e que merece ser continuada. Entre aquilo que a SDM gera em termos de receitas fiscais e aquilo que a SDM paga à Região, cerca de 130 a 140 milhões de euros por ano, o Grupo Pestana, nos últimos dois anos, recebeu 1,5 milhões de euros de dividendos. Ou seja, recebe cerca de 1% daquilo que o CINM gera. O seu fair-share está mais que justificado. Só estamos agarrados a isto pelo gozo de estarmos a procurar contribuir para o desenvolvimento da Madeira. Outro número. Sabe qual foi o EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) do Grupo Pestana em 2018? Foram 150 milhões de euros. Sabe então o que representam os dividendos na SDM?... Um por cento. Acha que são os proveitos financeiros que fazem o Grupo Pestana correr?

Há quem defenda uma gestão 100% pública... Voltando um bocadinho atrás, há a questão do modelo de gestão e a da atribuição da concessão. A Região poderia dizer que iria internalizar a gestão num departamento do Governo ou faz como agora, fosse numa entidade pública, mista, como acontece agora, ou privada. Já a forma de concessão poderia ser por concurso público ou por ajuste directo. O Governo lá terá as suas razões para ter dado da forma que deu, tendo seguramente analisado todo o enquadramento jurídico e outros. Pessoalmente não tenho de perorar sobre a forma que deu, se foi à prova de bala entregar a concessão a quem tinha provas dadas e resultados. Do ponto de vista do modelo de gestão, defendo claramente este por variadíssimas razões. Seja de benchmarking, históricas e até de operacionalidade. O mesmo diploma que instituiu a zona franca da Madeira criou a de Santa Maria, mas esta teve à sua frente uma pessoa altamente competente, ainda hoje professor universitário, Mário Fortuna, que também é presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Na altura, em 1982, o Governo Regional da Madeira teve a visão de dar a gestão a uma entidade privada, enquanto nos Açores a opção foi por criar um instituto público no âmbito de um organismo público.

O dos Açores nunca passou da cepa torta, teve meia dúzia de empresas e, em 2011, quando fechou só lá tinha o Banif, estava absolutamente moribundo. Enquanto o da Madeira singrou. Outro caso, a Zona Especial das Ilhas Canárias (ZEC), Região que tem uma capacidade de atrair empresas exponencialmente maior, não tem nem de perto nem de longe a nossa dimensão. Quanto a mim atribuo à questão da gestão pública da ZEC. Um bom exemplo é Luxemburgo que tem uma entidade de capitais mistos, a gerir a praça tal como na Madeira e que do ponto de vista da operacionalidade é muito parecido. Nós com o shipping a crescer como está só ocorre porque temos um conjunto de parcerias que, estou quase certo, se a entidade fosse pública não se fariam as parcerias e, por conseguinte, não teria o sucesso que tem tido ou se fizessem só seria muitos anos depois e perder-se-iam as oportunidades e o efeito não era o mesmo. Parece-me, por isso, que o modelo de capitais mistos é o melhor. A SDM, nestes anos todos, julgo eu, tem cumprido com todos os objectivos de política económica que a Região tem no âmbito da concessão.

Logo no início da entrevista referiu que tem conseguido alcançar “pequenas vitórias”. Pode concretizar? Sem querer abrir muito, diria que as nuvens eram mais negras quando cá entrei e permita-me que não me alongue muito. Mas posso dizer que na área do shipping, uma área que corre lindamente mas ainda passos para dar. Neste momento somos um dos maiores registos internacionais de navios na Europa, com um crescimento assinalável devido às parcerias que referi, mas ainda há passos a dar. Um dos primeiros é a questão da segurança a bordo dos navios. Dá-me enorme prazer saber que o nosso contributo discreto, na medida daquilo que nos foi pedido e daquilo que sabemos, as propostas de lei do PS e do PSD, os dois maiores grupos parlamentares na Assembleia da República, vão no mesmo sentido, estão em conformidade com aquelas que eram as intenções e preocupações da SDM e esperamos que sejam aprovadas agora nas próximas semanas. Esta é uma das vitórias, embora não esteja consumada, tudo indica que estará bem encaminhada. Também no shipping esperamos que a legislação sobre hipotecas seja aprovada rapidamente, porque sabemos, por exemplo, que cerca de 50 navios gregos, mal essa legislação esteja acertada, vão registar-se no MAR. A actual dá especificidade apenas a imóveis e não é para navios. Também esperamos alguma modernização e informatização na legislação marítima, embora tenhamos uma excelente relação com a Comissão Técnica do MAR e trabalhamos em prol de um objectivo comum. São pequenas pedras que temos de tirar do caminho para o seu maior crescimento.

Também referiu a questão das receitas fiscais. Seria maior com maior autonomia fiscal ou uma Região toda com o mesmo regime fiscal? Em 2018, os impostos associados às actividades desenvolvidas no CINM foram de 122 milhões de euros, o que é cerca de 13,3% das receitas totais da Região. As empresas do CINM são um dos principais abonos do Orçamento regional, que em receitas fiscais contabiliza 850 milhões de euros. Nos últimos anos o Centro Internacional de Negócios tem sido responsável, em média, por cerca de 130 milhões de receitas fiscais, variando entre 100 milhões em 2012 e 200 milhões (22%) em 2016. É por isso que refiro que contribuir para as empresas saíram da Madeira é como queimar notas. Por exemplo, em sede de IRC, pese embora os tais benefícios que se dá, a receita fiscal é de cerca de 54 milhões de euros, 43% de todo o IRC cobrado em toda a Madeira. Em IVA, cerca de 60 milhões de euros pagos são 14% do IVA cobrado na Região. E em IRS são cerca de 4%. Por conseguinte, são receitas assaz importantes para uma economia regional, para fazer face às despesas que temos na Saúde e na Educação.

Se cada vez vem menos dinheiro da Europa e de Portugal, não podemos pôr em causa esta fonte de receita. Volto a perguntar, querem que os madeirenses vão pedir esmola? Não temos petróleo na nossa costa - se calhar se tivéssemos também não nos deixavam explorar - e o turismo tema volatilidade que sabemos. Portanto, isto contribui para o desenvolvimento inclusivo, sustentado e inteligente, como defende a União Europeia. Isto permite o acesso facilitado ao mercado comum, através das empresas de inovação, tecnologia e de transmissão de conhecimentos. Também fortalece a competitividade, a modernização, a internacionalização e a diversificação da economia. Um dos objectivos das regiões ultraperiféricas é serem postos avançados – julgo que é esta a expressão usada pela EU – junto do Brasil e da África do Sul, e a Madeira está a fazer isso. Outro objectivo é o reforço da dimensão social, pois temos mais emprego, melhores empregos e carreiras que de outra forma não teríamos. Isto é algo que está a fazer o seu percurso e que merece prosseguir, mesmo que a criação de emprego não tenha sido a sua razão principal, ao contrário da ZEC nas Canárias que tinha elevado desemprego e foi o seu primeiro objectivo.

Quanto à questão de tornar a Madeira uma Irlanda, é uma discussão muito séria que temos de discutir a montante. A Madeira quer mais autonomia política, administrativa e financeira? A Madeira está preparada para deixar de receber o que recebe do Orçamento de Estado? É que, dentro dos normativos actuais europeus e nacionais, tal não é possível, porque nós não somos um Luxemburgo, uma Holanda, não temos soberania fiscal. Para tal, teríamos de trocar e ter soberania política e financeira. Estamos preparados para negar a entrada das verbas do Orçamento de Estado? Pode gerar um gáudio do ponto de vista intelectual, mas é uma discussão inconsequente, não é profícua, é absolutamente inútil. Julgo que a não ser que saiamos da UE e de Portugal, tenhamos soberania fiscal na verdadeira acepção da palavra, é que poderemos fazer esse caminho.

Mas é um caminho incerto, porque se temos as dificuldades que temos com algo que tem vindo a ser aprovado pela UE, não será que devemos focar-nos nisso para que tal continue a ser o tal veículo de crescimento da Madeira. Deveremos agora dispersar-nos com uma discussão vã, absolutamente esotérica, quase desonesta do ponto de vista intelectual? Creio que não. E se algum dia conseguirmos transpor estas dificuldades todas, só por ignorância é que se pode pensar que num dia que tenhamos outro nível de impostos é que teremos paletes de empresas a entrar no dia seguinte. Não é verdade. Se soubessem como funcionam os mercados internacionais, a verdade é que as empresas levam anos a tomar uma decisão, quer de entrada quer de saída.

Tem, portanto, dois anos para manter o ‘barco’ no rumo certo? Bem, recebemos uma casa arrumada, um legado que nos cabe manter ou melhorar ligeiramente. Não vim mudar por mudar, nem reinventar a pólvora. Vim para dar o meu cunho pessoal, mas sempre gostei da eficiência discreta da gestão do Dr. Francisco Costa, ainda que sejamos diferentes. A porta está sempre aberta, sou informal, mesmo porque venho da área da hotelaria onde ninguém usa gravata, mas tudo o que for feito será na procura da maior estabilidade, pois só assim seremos mais fortes, atrairíamos mais empresas, porventura criar-se-iam mais empregos. Nós somos o estandarte da tranquilidade e da transparência, não atraindo empresas que não nos interessem, daí que espero que os momentos conturbados que passamos - tem sido quase sempre assim – terminem em breve para cumprirmos o contrato por mais oito anos que cumpriremos escrupulosamente.

E se num cenário hipotético o CINM for encerrado, o que aconteceria à Madeira? Não acredito que o CINM vá morrer. Antes pelo contrário, os sinais que tenho vão precisamente no sentido de sair reforçado com o procedimento em curso. Poderá haver algum impacto em algumas empresas do III Regime que optem por outras praças, mas numa hipótese meramente académica o CINM acabasse, o que lhe posso dizer é que um estudo encomendado à Universidade Católica pela ACIF, e que juntou nas suas observações à CE no âmbito deste processo, concluiu-se que entre outras consequências nefastas o PIB regional podia cair entre 8 a 10%, o número de empregos perdidos poderia variar entre 3.600 e 6.400. Isto seria um caos, poderia ser pior que no período de intervenção financeira. Mas acho que não vai acontecer, mesmo porque acredito que os madeirenses não vão deixar, nem vão perdoar. Há quem pareça querer que sejamos pobres, que peçamos esmolas, que andemos de mão estendida. Não estamos a fazer mal a ninguém, seja a SDM, seja outra entidade qualquer, seja o Grupo Pestana, o que interessa é que o CINM, que é uma história de sucesso, possa prosseguir o seu caminho.