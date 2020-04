CACM obrigado a cancelar Madeira Classic Car Revival

O Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM) viu-se obrigado a cancelar a edição deste ano da Exposição Madeira Classic Car Revival, que estava agendada para o dia 30 de Maio, para além de ter procedido ao reagendamento de outras provas do seu calendário de 2020.

Estas decisões tiveram por base os constrangimentos decorrentes do estado de emergência decretado para todo o território nacional, na sequência da pandemia da covid-19, e que obrigou ao cancelamento ou adiamento das diversas actividades desportivas agendadas para este período de tempo.

No caso da Exposição Madeira Classic Car Revival, o presidente do CACM, explica que a opção pelo cancelamento tem a ver com vários aspectos fundamentais. O primeiros dos quais porque “nos próximos seis meses, nós não conseguimos arranjar espaço temporal para fazer uma exposição daquelas”, refere António Martins, acrescentando que, para além disso, “as próprias ‘tropas’, ou seja os nossos participantes, não têm grande disponibilidade, uma vez que alguns deles encontram-se em ‘layoff’ e outros são empresários que estão mais preocupados com as suas empresas do que propriamente em levar os carros para exposição”.

Por outro lado, avança o presidente do CACM, “sentimos que da parte das empresas que nos apoiam, os nossos eventuais patrocinadores, também estão com preocupações internas e que não é oportuno, neste momento, estarem a fazer patrocínios para exposição”.

O próprio Governo Regional, “que é o nosso principal patrocinador, está mais preocupado em apoiar a saúde das pessoas, e bem, do que em fazer este tipo de apoio”, o mesmo acontecendo com a Câmara Municipal do Funchal. António Martins esclarece que “o Governo não nos negou o apoio, o mesmo acontecendo com a Câmara do Funchal, pois quer um quer outro queria que a exposição se realizasse numa outra data, mas para além da questão das datas, nós também entendemos que, neste momento, esse apoio será melhor aplicado noutras áreas”.

O presidente do CACM refere, por isso mesmo, que a exposição se irá realizar no próximo ano, “no local de sempre e no último sábado do mês de Maio”.

Toda esta situação coloca o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira perante problemas adicionais, nomeadamente em termos de tesouraria.

Dificuldades financeiras aumentam

António Martins lembra que o CACM só tem três formas de receitas: “Uma é através das quotas dos sócios, outra é pelas certificações de viaturas que o clube realiza e a terceira é por intermédio da participação nas provas que organizamos. Ora, se neste momento não realizamos eventos, se temos a porta fechada e por isso não angariamos novos sócios, e se não estamos a fazer certificações, a tesouraria é zero. E nos custos fixos, todos os dias contam”.

A Exposição Madeira Classic Car Revival seria “de alguma maneira, outra receita que nós teríamos, mas como não se realiza este ano, acaba por ser mais um rombo na nossa tesouraria”, adianta o presidente do CACM.

Por isso mesmo, admite o dirigente, “começamos a ficar numa situação financeira complicada e temos de ver o que é que nos pode auxiliar neste sentido”. É que o clube “tem uma colaboradora, tem uma renda para pagar da sua sede e todos os outros custos de uma instalação, nomeadamente água, luz, internet, seguros e por aí fora”.

António Martins lembra que a anterior direcção, liderada por Gonçalo Pereira, e da qual também fez parte enquanto dirigente, fez um trabalho importante em termos de pagamento e redução de passivo. “O problema do clube é aquilo que foi herdado pela direcção do Gonçalo Pereira e que vinha de trás. E até hoje estamos com planos de pagamento. A dívida era de tal modo que se renegociou com planos de pagamento que se prolongam no tempo e que passarão pela minha gestão. E que, neste momento, é outro dos factores de preocupação”, vinca.

O presidente do CACM esclarece que “há dívidas que já cessaram ainda na gestão do Gonçalo Pereira, mas há outras que se mantêm”, por isso “estamos a falar com esses fornecedores de direcções anteriores, para vermos como é que poderemos fazer perante estas circunstâncias, porque fazemos questões de honrar os compromissos assumidos por outros. É uma coisa estranha, mas é um facto”, finaliza.