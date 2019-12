Cabeça no ar, coração em terra

Manuel Lopes e Pedro Vieira Coelho vão estar a trabalhar neste Natal. Um vai passar na Madeira e até terá oportunidade de abrir as prendas com a família. O outro vai estar a milhares de quilómetros, na Guiné-Equatorial, juntamente com os restantes colegas de tripulação.

Para o controlador aéreo de 54 anos, Manuel Lopes, trabalhar no Natal não é nada novo e a família também já está...