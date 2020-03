O CAB Madeira somou ontem mais uma importante vitória na Liga Portuguesa de basquetebol, ao triunfar em casa do Maia Basket por 79-75. Um resultado que permitiu aos madeirenses subirem ao 7.º lugar da classificação.

Num jogo equilibrado, as duas equipas chegaram ao intervalo com uma igualdade a 34 pontos, com o CAB a ganhar vantagem no primeiro parcial (18-13) e os maiatos a vencerem...