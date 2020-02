O CAB Madeira tem hoje um importante compromisso para a Liga Portuguesa masculina de basquetebol, com a recepção ao Barreirense, um adversário directo na luta pelo ‘play-off’. Uma partida agendada para as 16 horas, no Pavilhão do CAB, na Nazaré.

Uma vitória da equipa comandada por João Paulo Silva pode significar um salto importante no que diz respeito à luta por uma posição entre...