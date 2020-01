O CAB Madeira enfrenta esta tarde um difícil compromisso, a contar para a 17.ª jornada da Liga Basquetebol masculino. O adversário é o Vitória de Guimarães, numa partida agendada para as 15 horas, no Pavilhão do CAB, na Nazaré.

Os madeirenses procuram somar pontos para garantir a subida na classificação e o objectivo de se classificar entre os oito primeiros, que irão jogar o ‘play-off’....