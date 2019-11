O CAB está de regresso, esta noite, pelas 20h15, à Liga portuguesa de basquetebol masculino, onde irá defrontar o Maia Basket, no seu pavilhão, e numa altura em que a colectividade comemora os seus 40 anos de existência.

Uma partida importante, a contar para a nona jornada e onde ambas as formações somam 11 pontos na classificação, com os ‘Amigos’ a estarem no oitavo lugar, enquanto...