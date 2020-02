O CAB Madeira foi ontem eliminado dos quartos-de-final da Taça de Portugal em basquetebol feminino, por apenas dois pontos.

A jogar com as açorianas da União Sportiva, que no dia anterior tinham vencido no Pavilhão do CAB, em jogo para a Liga portuguesa, as ‘Amigas’ nunca baixaram os braços e apesar de não terem sido superiores nos três primeiros períodos, o forcing’ nos últimos...