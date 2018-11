A equipa masculina do CAB Madeira enfrenta esta tarde (17h30), em Ovar, frente à Ovarense, um compromisso difícil a contar para a 8.ª jornada da Liga Profissional de Basquetebol.

Apesar do reconhecido potencial do adversário - os vareiros ocupam o quarto lugar com 11 pontos, fruto de quatro vitórias e três derrotas -, a formação orientada por Juca apresenta-se determinada em somar...