A equipa masculina do CAB Madeira joga esta tarde, pelas 17 horas locais (mais uma hora na Madeira), nos Açores, frente ao Lusitânia, em partida a contar para a 13.ª jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol masculino.

Os madeirenses vão tentar reencontrar-se com as vitórias em Angra do Heroísmo, depois de terem averbado três derrotas consecutivas num período ‘terrível’ que atravessaram,...