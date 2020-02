O embate entre o CAB Madeira e o Galitos, da 18.ª jornada da Liga de Basquetebol masculina, é o grande destaque de um fim-de-semana basquetebolístico com muita actividade para as equipas da Madeira.

Esta partida, agendada para as 16 horas de hoje no Pavilhão do CAB, assume particular importância para a equipa comandada por João Paulo Silva, que persegue o objectivo de se classificar...