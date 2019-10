CAB Madeira quer estar presente em todos os pontos altos da época

A equipa masculina do CAB Madeira estreia-se este sábado na Liga Portuguesa de Basquetebol, recebendo no seu pavilhão o Illiabum, num jogo agendado para as 15h30.

Trata-se do arranque para uma temporada onde a formação madeirense se apresenta com ambições reforçadas, visando estar presente em todos os pontos altos, como refere o treinador João Paulo Silva.

“Nós queremos estar presentes...