A equipa do CAB Madeira perdeu, ontem, por 37-60, no Pavilhão da Nazaré, diante do Olivais, líder da Liga feminina.

Antes do jogo, houve lugar a um sentido minuto de silêncio, em homenagem a Kobe Bryant, por indicação da Federação Portuguesa de Basquetebol.

A formação insular, última classificada, ainda conseguiu equilibrar o jogo na primeira parte, somando parciais de 10-13 e 7-10,...