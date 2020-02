O CAB Madeira subiu à oitava posição, após a vitória categórica (82-72), ontem, na recepção ao Galitos.

No Pavilhão da Nazaré, a equipa da casa dominou o encontro em quase todos os períodos do encontro, decidida a fazer frente a um adversário que, à entrada para esta jornada, estava quatro lugares acima na tabela. Os ‘Amigos’ chegaram ao final dos primeiros 10 minutos do encontro...