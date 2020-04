CAB Madeira defende cancelamento da Liga

O CAB Madeira considera que não existem condições para a conclusão da Liga Placard de basquetebol masculino, defendendo, por isso, o cancelamento da competição. Uma posição manifestada esta terça-feira, na reunião à distância que juntou a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), as associações regionais e os clubes participantes na mais importante competição nacional da modalidade.

Este encontro serviu para que a federação ouvisse a opinião dos clubes sobre o futuro desta competição, sendo certo que a decisão será tomada em breve, muito provavelmente até final deste mês. Além disso, falou-se já daquilo que poderá ser a época 2020/21.

O CAB esteve representado no encontro pelo presidente Pedro Freitas e pelo treinador João Paulo Silva, tendo assumido uma posição que coincide com a esmagadora maioria dos clubes. De facto, 70 a 80% dos clubes consideram que não estão reunidos os pressupostas para o retomar da competição.

Jogadores forasteiros

já não estão na Madeira

O treinador do CAB Madeira é porta-voz da posição do clube, considerando que “não há condições para retomar o campeonato” e mostrando-se de acordo com as directrizes emanada pela Direção Geral de Saúde e pelo Governo Regional.

“Não existem condições mentais, estruturais e financeiras para retomar a competição em condições de igualdade entre os clubes e que assegure a verdade desportiva”, refere João Paulo Silva, lembrando que a maioria dos clubes, excepção feitas àqueles que têm maior poder financeiro, casos de Porto, Benfica e Sporting, se viram obrigados a negociar o regresso dos estrangeiros aos seus países de origem, até como forma de reduzir as despesas.

O técnico diz que nesta circunstância encontra-se o CAB, cujos atletas estrangeiros e continentais já não estão na Madeira há algum tempo, numa decisão que beneficiou as duas partes.

“Os estrangeiros, por pressão das famílias e por vontade deles próprios, acabaram por regressar aos seus países, numa medida que também acabou por ser benéfica para o clube em termos financeiros”, explica o técnico, acrescentando que no caso dos atletas do continente, “apesar de terem ficado cá mais algum tempo, acabámos também por libertá-los para poderem se juntar às famílias”.

Ainda assim, num hipotético cenário de regresso da competição, João Paulo Silva acredita que os jogadores estariam minimamente preparados. “Eles próprios já têm alguma disciplina em termos da sua actividade física, são profissionais que sabem que têm de se cuidar, além de que nós acampanhamo-los à distância”.

O treinador madeirense considera que a federação “depois desta reunião, já dispõe de dados suficientes para tomar uma decisão”, defendendo que esta deverá ser feita com a maior brevidade. “É fundamental que essa decisão seja tomada o mais rapidamente possível, para os clubes poderem resolver as situações ainda pendentes”, vinca.

Acresce dizer que, na reunião de terça-feira, a federação assumiu que nenhum clube sairá prejudicado com o eventual cancelamento da prova, não havendo lugar a subidas e descidas, excepção feitas àquelas que já estavam consumadas na altura da suspensão do campeonato. Ou seja, o Terceira Basket, que já estava despromovido à Proliga, e o Imortal, que já tinha garantido a subida deste mesmo campeonato até à Liga Placard, irão mesmo trocar de posição, isto naturalmente se a decisão do cancelamento for por diante.