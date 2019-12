CAB diz basta e prova o seu mérito desportivo

Pedro Freitas, presidente do CAB Madeira, e João Paulo Silva, treinador da sua equipa sénior masculina, juntaram-se ontem lado a lado, em conferência de imprensa realizada no Pavilhão do CAB, com a intenção de “defender a honra e o bom nome” da colectividade, que consideram terem sido postas em causa por declarações públicas feitas por agentes de outras modalidades, nomeadamente...