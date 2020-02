O CAB Madeira perdeu com a Ovarense por 91-73, um resultado que permitiu à equipa de Ovar igualar os madeirenses na classificação (28 pontos) e sair em vantagem no confronto directo, já que no pavilhão da Nazaré, os ‘Amigos’ conseguiram uma vitória menos ‘folgada’ (81-76).

A formação comandada por João Paulo Silva entrou bem na partida (19-26), mesmo a jogar fora de casa, conseguiu...