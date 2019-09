CAB ‘cilindra’ Terceira Basket

O CAB Madeira somou ontem à noite a sua segunda vitória no Torneio Cidade de Angra do Heroísmo em basquetebol, ao vencer o Terceira Basket por 110-70, na segunda jornada da competição.

O conjunto orientado por João Paulo Silva até não entrou muito bem na partida, ficando em desvantagem no final do primeiro período (17-19). Mas uma vitória por dez pontos no segundo parcial (32-22),...