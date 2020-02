O ‘Buraco do Fojo’ localizado no Passeio Público Marítimo entre a Ponta Gorda e a Ponta da Oliveira, junto ao Grand Pestana Hotel, voltou a ser aterrado. A ‘cratera’ que ali persistia há mais de uma década foi coberta de terra na última sexta-feira, numa operação promovida pela Câmara Municipal do Funchal que implicou o condicionamento da circulação pedonal e a mobilização de diversos...