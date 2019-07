O atleta madeirense Pedro Buaró (Grupo Desportivo do Estreito) classificou-se no 7.º lugar na prova do salto à vara da Junior Gala de Manheim, que decorreu durante o fim-de-semana naquela cidade alemã.

O jovem atleta alcançou a marca de 4,90 metros, que constituiu o mesmo registo que o quarto classificado desta competição.

A prestação de Pedro Buaró ficou, no entanto, algo comprometida,...