Bruno Silva é reforço para a defesa

Bruno Silva deve ser oficializado hoje ou amanhã como reforço do Nacional. O jogador chega por empréstimo do Moreirense, válido por uma temporada, e só falta realizar os habituais exames médicos. O jogador era esperado ontem à noite na Madeira e durante o dia de hoje deve realizar exames médicos. Se tudo correr dentro do esperado, Bruno Silva será depois anunciado como reforço do...