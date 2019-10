Está fechado o painel de convidados que darão voz e vida ao ‘Madeira 7 Talks’. A conferência promovida pelos Antigos Alunos da APEL confirmou a presença de Bruno Monteiro e de Nivalda Fernandes nas ‘conversas improváveis’ que têm lugar no próximo dia 26 de Outubro, no Nini Design Centre. O professor universitário, web designer e guitarrista-fundador da banda Jesus Or A Gun junta...