Um golo de Bruno Fernandes deu ontem a vitória ao Sporting diante do LASK Linz (2-1) em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, no qual os ‘leões’ perdiam ao intervalo.

O Sporting fez uma abordagem completamente errada ao jogo. Entrou com esquema táctico composto por três centrais (3-5-2) e não se encontrou a perder logo no primeiro minuto porque Renan Ribeiro, com duas...