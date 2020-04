Bruno Abreu seduzido por projecto aliciante do União

Bruno Abreu, o treinador escolhido para render Fábio Pereira no comando técnico do União, mostra-se bastante motivado para assumir este desafio. Nesta fase ainda é incerto se tal sucederá no Campeonato de Portugal ou iniciando a competição nos ‘regionais’ da Madeira, mas independentemente disso, a ambição é a mesma, como referiu ao DIÁRIO.

“É um projecto extremamente aliciante, tendo em conta a grandeza do clube”, refere o técnico madeirense, de 44 anos, que se confessa também seduzido pela “vontade enorme manifestada pelos responsáveis do clube, em querer cortar com aquilo que tem sido, infelizmente, a imagem que o União tem passado nos últimos tempos”.

O facto desta equipa directiva ser composta por “pessoas que têm um amor enorme por aquilo que foi o ‘velhinho’ União da Bola, no fundo para voltar a aproximar as pessoas que gostam do clube e que, por uma razão ou outra, nos últimos tempos se distanciaram”, foi outra razão que o fez aceitar este desafio.

Em termos técnicos, Bruno Abreu revela que o projecto que lhe foi apresentado visa “não só a liderança da equipa principal, mas também que participasse, activamente, na escolha dos recursos humanos em termos de formação, para criarmos uma base de recrutamento forte, para que, dentro de algum tempo, o União possa beneficiar desse trabalho em termos de equipa sénior”.

O técnico está consciente que assume o projecto “num contexto difícil e que vai dar algum trabalho”, razão pela qual também tem a noção de que “os resultados não irão aparecer de um momento para outro, tudo tem a ver com trabalho, com tempo, com alguma sorte e também, naturalmente, com a competência das pessoas envolvidas, que certamente irão trabalhar para fazer do União novamente aquele clube que as pessoas admiram e que os adversários temem”.

De resto, deixa claro que apesar do contexto desportivo onde a equipa sénior irá competir ainda não estar definido, “tudo o resto é válido para as duas situações, nomeadamente em termos da formação”. Ainda assim, adianta que está “preparado para orientar a equipa em qualquer das duas situações”.

Bruno Abreu chega ao União vindo do Porto da Cruz, onde conseguiu sucessos nunca antes alcançados pela colectividade. “Foram cinco anos fantásticos, num clube a quem irei ficar eternamente grato”, expressa o técnico, valorizando “a experiência adquirida, num contexto mais pequeno, mais familiar, mas que nos dá competências que outros projectos maiores não dão”. N.G.