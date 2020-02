O ‘hat-trick’ diante do Vilafranquense é apenas o exemplo mais recente numa época de grande nível para Brayan Riascos. Tem 11 golos na II Liga, registo que vale a liderança dos melhores marcadores, em igualdade com o estorilista Roberto. E promete não ficar por aqui. O avançado do Nacional está a caminho da melhor época de sempre também no plano individual. Em 2017/2018, então com...