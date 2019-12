‘Brava’ Noite do Mercado

Como já vem sendo habitual, a Noite do Mercado da Ribeira Brava 2019, agendada para este sábado, volta a juntar cultura e comércio tradicional, numa noite que pretende atrair muitas pessoas à vila ribeira-bravense.

A autarquia considera estarem “criadas condições para mais uma boa noite natalícia”, onde as pessoas “poderão fazer as últimas compras para o Natal, no mercado municipal...