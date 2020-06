Brasileiro Sávio foi oferecido ao Nacional

A imprensa brasileira dá conta do interesse do Nacional na contratação do defesa lateral esquerdo brasileiro Sávio, que representa o América de Minas Gerais.

O jogador, de 25 anos, está emprestado pelo Ferroviário ao clube mineiro, onde cumpre a sua segunda temporada. Este empréstimo inclui uma cláusula de opção de compra por parte do América, que assim terá uma palavra a dizer no caso de uma eventual negociação do atleta.

Segundo o DIÁRIO apurou, o jogador terá sido oferecido ao Nacional, que, por seu lado, vê em Sávio qualidades interessantes. No entanto, é por agora um de vários atletas que foram sugeridos ao clube madeirense e que estão a ser alvo de avaliação por parte da administração da SAD e equipa técnica.

Neste particular, o clube alvinegro está a trabalhar no sentido de reforçar o seu plantel, com vista ao regresso à I Liga, mesmo tendo em conta os recursos intentados por outros clubes para reverter o final da II Liga.

Quatro casos pendentes

Para além do reforço do plantel, os dirigentes alvinegros estão nesta altura empenhados na resolução de quatro casos de atletas que representaram o clube na época que agora finda e que se mantêm pendentes, como, aliás, o DIÁRIO já fez referência.

Dois destes casos dizem respeito a atletas que terminam o contrato, designadamente o centro-campista Vítor Gonçalves e o ponta-de-lança Rochez. O Nacional está a tentar renovar com os dois jogadores, contudo o interesse de outros clubes está a dificultar as negociações.

Situações diferentes são as dos defesas Mosevich e João Vigário, que representaram nesta última época os alvinegros na situação de emprestados, respectivamente pelo Argentinos Juniores e Tondela. O Nacional quer mantê-los na próxima temporada, mas, naturalmente, tudo terá de passar pela negociação com os clubes a que estão vinculados.