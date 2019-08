Brasileiro Paulo Vyctor é reforço para o ataque

Chama-se Paulo Vyctor e é o mais recente reforço do plantel sénior do CD Nacional.

Com 23 anos de idade, e natural do Brasil, o jovem jogador vem reforçar o ataque alvinegro.

“O avançado brasileiro, de 23 anos, representava o Floresta FC, do Brasil, e assinou contrato com o CD Nacional válido por uma temporada, ficando a formação alvi-negra com direito de opção. Vyctor irá utilizar...