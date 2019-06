O anfitrião Brasil venceu na madrugada de sábado o jogo inaugural da edição 2019 da Copa América em futebol, ao bater a ‘frágil’ Bolívia por 3-0, em encontro do Grupo A, disputado em São Paulo.

No Morumbi, Philippe Coutinho, jogador do Barcelona, foi o desbloqueador do jogo, ao ‘bisar’ no espaço de três minutos, aos 50 e 53, o primeiro de grande penalidade e o segundo de cabeça,...