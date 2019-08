Braga e Guimarães de olho na fase de grupos

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães procuram, amanhã, aproximar-se da fase de grupos da Liga Europa de futebol, com duelos no ‘play-off’ frente a Spartak Moscovo e Steaua de Bucareste, respectivamente, emblemas históricos que já viveram melhores dias.

Depois de deixar os dinamarqueses do Brondby pelo caminho, com um triunfo por 7-3 no total da eliminatória, o Sporting de Braga...