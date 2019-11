Bordado Madeira à mesa

A Bordal – Bordados da Madeira volta a recriar o espírito natalício madeirense com a exposição ‘Mesas com Bordado Madeira’. A iniciativa realiza-se no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias e estará patente ao público de 13 de Dezembro a 4 de Janeiro.

Nesta 4.ª edição, serão apresentadas oito mesas inspiradas no que de melhor a Madeira tem para oferecer. Assim, a Bordal desafiou algumas entidades e decoradores a apresentar as suas mesas inspirados na natureza e na economia madeirenses. Será então possível admirar quatro mesas na vertente natureza: as Flores, a Laurissilva, as Levadas e o Mar. E outras quatro mesas na vertente económica: a Banana, a Cana do Açúcar, os Vimes e o Vinho Madeira. S.S.G.