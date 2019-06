A jovem madeirense Júlio Cardoso cumpriu ontem o terceiro dia no Campeonato da Europa de vela da classe Optimist, que se está a realizar em Morgat, França, acabando por ter uma prestação bastante positiva.

Com o vento a ajudar foram realizadas três regatas com a velejadora do Clube Naval do Funchal a registar um 26.º, 12.º e 19.º lugares, o que lhe garante ser a 42.ª melhor atleta...