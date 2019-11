Bombeiros recrutas do Funchal descontentes com estatuto

A permanência na categoria de bombeiros recrutas de três dezenas de profissionais, no corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, está a provocar descontentamento entre tais trabalhadores e já determinou a não participação no convívio, promovido pela autarquia, do Dia do Bombeiro, assinalado no dia 24 de Setembro, como sinal de protesto. O DIÁRIO sabe, também, que alguns representantes...