Um fogo deflagrou ontem à tarde num espaço devoluto, na Rua do Ribeirinho, acima do Centro Comercial Anadia, no Funchal, causando grande aparato e levando 20 bombeiros ao local.

As chamas foram extintas pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma viatura ligeira de combate a incêndios, mas os Bombeiros Sapadores do Funchal também foram para o local com três viaturas (um veículo...