É verdade que o Nacional começou bem a nova época, mas isso não apaga a descida de divisão, um forte golpe no clube, dois anos depois da outra despromoção. É nesse sentido que 2020 assume elevada dose de importância no futuro próximo dos alvinegros. É crucial regressar imediatamente à I Liga, para manter toda a força do projecto do clube. Para já o Nacional vai no bom caminho para...